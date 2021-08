Internationales Nordkorea kritisiert Menschenrechtsorganisation wegen Kritik an Chinas Rückführung von Flüchtlingen

Nordkorea hat eine internationale Menschenrechtsorganisation kritisiert, die auf die Möglichkeit einer Zwangsrückführung nordkoreanischer Flüchtlinge durch China hingewiesen hatte.



Das nordkoreanische Außenministerium schrieb am Montag auf seiner Webseite, dass Human Rights Watch vor kurzem erneut eine anti-chinesische Aufregung wegen Menschenrechten verursacht habe. Die Organisation habe erneut die Behauptung in Umlauf gebracht, dass China nordkoreanische Flüchtlinge gegen ihren Willen zurückschicken würde.



Das Ressort warf Human Rights Watch vor, eine erzböse Organisation für Menschenrechts-Machenschaften zu sein, die bei den von früheren US-Regierungen verursachten anti-chinesischen Aufregungen um Menschenrechte aktiv mitgemacht habe.



Human Rights Watch hatte Ende Juli mitgeteilt, dass die chinesische Regierung derzeit mindestens 1.170 nordkoreanische Flüchtlinge in Haft halte und dass diese nach der Grenzöffnung Nordkoreas gegen ihren Willen nach Nordkorea zurückgeschickt werden könnten.