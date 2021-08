Olympia in Tokio: Südkoreas Baseballmannschaft gewinnt gegen Dominikanische Republik

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Baseballmannschaft ist bei den Olympischen Spielen in Tokio in der K.o.-Runde weitergekommen.Die Auswahl von Trainer Kim Kyung-moon besiegte im ersten Spiel der K.o.-Runde im Yokohama Stadium die Dominikanische Republik nach einer Aufholjagd mit 4:3. Kim Hyun-soo hatte in der zweiten Hälfte des neunten Innings den entscheidenden Punkt erzielt.Der nächste Gegner ist Israel, das gegen Mexiko gewonnen hat.Sollte Südkorea gegen Israel gewinnen, wird es gegen den Sieger des Duells zwischen den USA und Japan um den Einzug ins Finale kämpfen.