Südkoreas Ausfuhren übertreffen im Juli 55,4 Milliarden Dollar – bisher höchster Stand

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren haben im Juli einen neuen Rekordwert erreicht.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie wuchs das Exportvolumen im Juli um 29,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 55,44 Milliarden Dollar.Das entspricht dem höchsten Stand in einem Monat seit der Einführung der Handelsstatistiken im Jahr 1956.Bei allen 15 Exportschlagern wurde ein Zuwachs verzeichnet, bei 13 ein zweistelliges Wachstum.Bei Halbleitern, dem größten Exportschlager, legte das Exportvolumen um 39,6 Prozent auf elf Milliarden Dollar zu. Damit wurde der bisher höchste Julistand erreicht.Der Export von petrochemischen Produkten, Exportschlager Nummer zwei, nahm um 59,5 Prozent zu, während bei allgemeinen Maschinen auf Platz drei ein Zuwachs von 18,4 Prozent verbucht wurde. Der Autoexport stieg um 12,3 Prozent, der Computerexport um 26,4 Prozent.Bei neuen Wachstumsprodukten wie Biohealth, Sekundärbatterien, Agrar- und Fischereiprodukten sowie Kosmetika wurde das größte Exportvolumen in einem Juli verzeichnet.Die Einfuhren nahmen um 38,2 Prozent auf 53,67 Milliarden Dollar zu. In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 1,76 Milliarden Dollar verzeichnet. Damit erzielte Südkorea den 15. Monat in Folge ein Plus.Ein Beamter des Industrieministeriums erwartete mit dem Verweis auf einen eindeutigen Erholungstrend in der Weltwirtschaft und im Handel sowie den anhaltenden Anstieg von Exportstückpreisen, dass sich der Exportzuwachs im zweiten Halbjahr fortsetzen werde.