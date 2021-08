Internationales Südkorea richtet an Botschaft in London Vertretung bei IMO ein

Südkorea richtet an seiner Botschaft in London eine diplomatische Vertretung bei der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) ein.



Nach Angaben des Außenministeriums am Sonntag wird die Botschaft in Großbritannien als südkoreanische Vertretung bei der IMO fungieren. Das erfolge gemäß der präsidialen Verordnung zum Außenministerium und den unterstehenden Behörden, die letzten Monat geändert worden und in Kraft getreten sei.



Damit wird Südkorea erstmals seit seinem Betritt zu der UN-Sonderorganisation im Jahr 1962 eine für die Organisation zuständige Vertretung haben. Wie verlautete, werde Botschafter Kim Gunn in Großbritannien als Botschafter der Vertretung bei der IMO dienen.



Die IMO ist in London ansässig und legt internationale Normen über die Personensicherheit auf See, illegale maritime Aktivitäten, die Meeresverschmutzung durch Schiffe und Ölunfälle fest. Derzeit zählt die Organisation 174 Mitglieder.