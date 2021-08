Ungeimpfte im Alter von 60 bis 74 Jahren können ab heute Impftermin buchen

Photo : YONHAP News

Die im ersten Halbjahr nicht Geimpften im Alter von 60 bis 74 Jahren können ab Montag einen Termin für ihre Corona-Impfung buchen.Nach Angaben der Impf-Taskforce können knapp 1,27 Millionen Ungeimpfte in dieser Altersgruppe bis 31. August einen Termin reservieren.Die Buchung ist in einem Einwohnerzentrum, beim Callcenter der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention oder auf der offiziellen Buchungsseite möglich.Wer einen Termin ausgemacht hat, wird im Zeitraum vom 5. August bis 3. September in einem öffentlichen Gesundheitszentrum geimpft. Verabreicht wird der Impfstoff von AstraZeneca.600.000 Ungeimpfte über 75 Jahren können jederzeit einen Impftermin reservieren. Nach der Buchung wird die Impfung in einem Impfzentrum mit dem Pfizer-Mittel erfolgen.