Lieferung von Grippeimpfstoff für 878.000 Menschen genehmigt

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit hat am Montag erstmals in diesem Jahr eine Lieferung des Grippeimpfstoffs genehmigt.Es wurden Impfdosen für 878.000 Personen genehmigt.Das Ministerium kündigte an, bis Ende Oktober die Genehmigungserteilung für die Lieferung aller Grippeimpfstoffe abschließen zu wollen. Damit sollte eine reibungslose Versorgung mit Impfstoffen im Oktober und November gewährleistet werden, wenn die Grippeimpfung hauptsächlich erfolgt, hieß es.Das Ressort geht davon aus, dass sich etwa 11,92 Millionen Menschen dieses Jahr gegen die Grippe impfen lassen werden, einschließlich derer, die kostenlos geimpft werden können.