Südkoreanischer Erzbischof sieht größere Chance für Papstbesuch in Nordkorea als je zuvor

Photo : YONHAP News

Der zum Präfekten der Kleruskongregation ernannte Erzbischof Lazarus You Heung-sik sieht eine große Chance für einen Nordkorea-Besuch des Papstes.Die entsprechende Äußerung machte der südkoreanische Erzbischof nach seiner Ankunft am Freitag (Ortszeit) am Flughafen Rom-Fiumicino. You reiste nach Rom, um am Montag das Amt des Präfekten anzutreten.Er fühle sich anders, als er 1975 als Seminarist nach Rom gekommen sei, sagte You. Er wolle von nun an alles daran setzen, dem Papst gut beizustehen.Hinsichtlich der Auffassung, dass er die Rolle eines Brückenkopfs für einen Nordkorea-Besuch des Papstes spielen werde, hieß es, es wäre eine große Ehre, wenn er dies tun könne. So wie der Papst gesagt habe, gebe es kein größeres Unglück, als dass die Brüder 70 Jahre lang getrennt seien und keinen Umgang miteinander hätten. Süd- und Nordkorea müssten gemeinsam leben.Der Erzbischof fügte hinzu, dass die Möglichkeit eines Nordkorea-Besuchs des Papstes größer als je zuvor sei. Sollte man zuerst über kleine Dinge sprechen, werde es gute Früchte geben.