Südkoreaner verließen im Schnitt nach 15 Jahren langjährigen Arbeitgeber

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner verlassen nun viel schneller als früher ihren Arbeitgeber, bei dem sie am längsten beschäftigt waren.Das ergaben die am Sonntag veröffentlichten Ergebnisse einer Untersuchung des Statistikamtes im Mai 2021.Am längsten waren demnach die 55- bis 64-Jährigen, die mal erwerbstätig waren, durchschnittlich 15 Jahre und 2,1 Monate an einem Arbeitsplatz beschäftigt. Sie waren im Schnitt 49,3 Jahre alt, als sie den entsprechenden Arbeitsplatz verließen.Bei einer Untersuchung im Mai 2011 bei Menschen im Alter von 55 von 79 Jahren antworteten sie, dass sie am längsten 19 Jahre und neun Monate an einem Arbeitsplatz beschäftigt gewesen seien. Sie hätten im Schnitt mit 53 Jahren den entsprechenden Arbeitsplatz verlassen.Als Grund für das Verlassen des am längsten besetzten Arbeitsplatzes nannte der größte Anteil (26,1 Prozent) im Jahr 2011 einen schlechten Gesundheitszustand. Demgegenüber waren dieses Jahr das schlechte Geschäft, die Betriebseinstellung und die vorläufige oder endgültige Geschäftsschließung mit 33 Prozent der größte Grund.