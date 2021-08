Seoul: Diskussionen über gemeinsame Militärübungen mit USA werden noch geführt

Photo : YONHAP News

Einzelheiten über gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA im zweiten Halbjahr stehen laut dem Verteidigungsministerium in Seoul noch nicht fest.Entsprechendes sagte Ministeriumssprecher Boo Seung-chan am Montag vor der Presse, nachdem Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers, in einer Erklärung am Sonntag de facto gefordert hatte, die Übungen abzusagen.Auf der Ebene des Verteidigungsministeriums gebe es keinen Kommentar zu der Stellungnahme abzugeben, sagte der Sprecher.In Bezug auf die gemeinsame Stabsrahmenübung im zweiten Halbjahr seien der Zeitpunkt, der Umfang und die Methode noch nicht endgültig festgelegt worden. Dies müsse von den zuständigen Behörden Südkoreas und der USA beschlossen werden, hieß es.Laut Informationen treffen Südkorea und die USA Vorbereitungen, um vom 10. bis 13. August das „Crisis Management Staff Training“ (CMST), eine Art Vorübung, und dann vom 16. bis 26. August die Hauptübung der Stabsrahmenübung im zweiten Halbjahr abzuhalten.