65 Prozent lokal übertragener Corona-Neuinfektionen in Hauptstadtregion bekannt geworden

Südkorea hat mit Stand 0 Uhr am Montag 1.219 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Es wurden 1.150 lokal übertragene Infektionsfälle bestätigt. 65 Prozent davon entfielen auf die Hauptstadtregion. In Seoul wurden 362 Fälle bekannt, in der Provinz Gyeonggi 328 und in Incheon 59.In Seoul fiel die Zahl der bestätigten Neuinfektionen infolge weniger Testungen am Wochenende zwar in den 300er-Bereich zurück. Es werden jedoch weiterhin Infektionen in häufig frequentierten Einrichtungen gemeldet.Die Zahl der Infektionsfälle im Zusammenhang mit einer Sauna-Einrichtung im Bezirk Dongjak kletterte inzwischen auf 46. Verbunden mit einem Tanzstudio wurden bisher 22 Corona-Infizierte bestätigt.Im Zusammenhang mit einer Indoor-Sportanlage im Bezirk Gangnam wurden nach der Meldung des ersten Ansteckungsfalls am 23. Juli bis Sonntag in Seoul 43 Infektionsfälle nachgewiesen. Die Stadt Seoul vermutet nach einer epidemiologischen Untersuchung als Ursache, dass Kunden nach der Übung die Badeanlage nutzten und dass es in gemeinsam genutzten Räumen wie den Umkleidekabinen schwierig gewesen sei, immer eine Maske zu tragen.Park Yoo-mi, eine zuständige Generaldirektorin der Stadtverwaltung Seouls, wies auf anhaltende Infektionen in Räumen des Alltags hin und mahnte die Öffentlichkeit dazu, sowohl im Innenraum als auch im Freien eine Maske zu tragen. Wer Symptome habe, sollte keine häufig frequentierte Einrichtung aufsuchen, sondern sich sofort testen lassen, forderte sie.Außerhalb der Hauptstadtregion verzeichneten unter anderem Großstädte hohe Infektionszahlen. Busan meldete 68 Infektionen, Daejeon 62. In der Provinz Süd-Gyeongsang wurden 77 Fälle bekannt, in Süd-Chungcheong 35.Ab 20 Uhr am Montag können knapp 1,27 Millionen noch nicht Geimpfte im Alter von 60 bis 74 Jahren einen Termin für ihre Corona-Impfung buchen.Die Buchung ist bis 31. August in einem Einwohnerzentrum, beim Callcenter der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention oder auf der offiziellen Buchungsseite möglich.Wer einen Termin ausgemacht hat, wird im Zeitraum vom 5. August bis 3. September mit dem Vakzin von AstraZeneca geimpft.600.000 Ungeimpfte über 75 Jahren können jederzeit einen Impftermin reservieren. Ihnen wird der Pfizer-Impfstoff verabreicht.