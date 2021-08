Olympia in Tokio: Handballerinnen haben nach Unentschieden gegen Angola noch Viertelfinalchancen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Handballerinnen haben nach dem Unentschieden gegen Angola noch eine Chance auf den Einzug ins Viertelfinale.Im letzten Spiel der Gruppe A im Yoyogi National Stadium in Tokio trennten sich Südkorea und Angola 31:31.Südkorea beendete die Gruppenphase mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Sollte Japan, das einen Sieg und drei Niederlagen auf dem Konto hat, gegen Norwegen verlieren, wäre Südkorea im Viertelfinale.Südkoreas Handballerinnen gewannen bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking die Bronzemedaille. 2012 in London kamen sie bis ins Halbfinale und 2016 in Rio de Janeiro schieden sie in der Gruppenphase aus.