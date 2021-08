Olympia in Tokio: Südkoreas Tischtennis-Frauenteam zieht ins Viertelfinale ein

Photo : YONHAP News

Südkorea ist im Teamwettbewerb der Frauen im Tischtennis ins Viertelfinale eingezogen.Das Trio Shin Yu-bin, Jeon Ji-hee und Choi Hyo-joo setzte sich im Achtelfinale im Tokyo Metropolitan Gymnasium gegen Polen mit 3:0 durch.Die Weltranglistenvierten treffen am Dienstag im Viertelfinale auf das deutsche Team, das Australien mit 3:0 geschlagen hat.Im Mannschaftswettkampf gewannen südkoreanische Tischtennisspielerinnen 2008 in Peking die Bronzemedaille. 2012 in London belegten sie den vierten Platz und 2016 in Rio schieden sie im Viertelfinale aus.