Olympia in Tokio: Südkoreanisches Duo Kim/Kong gewinnt Bronze im Badminton-Frauendoppel

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat die südkoreanische Paarung Kim So-yeong/Kong Hee-yong die Bronzemedaille im Frauen-Doppel im Badminton gewonnen.Die Weltranglistenfünften Kim und Kong siegten im kleinen Finale um Bronze am Montag im Musashino Forest Sports Plaza in Tokio über die Landsmänninnen Lee So-hee und Shin Seung-chan (die Weltranglistenvierten) mit 2:0-Sätzen.Damit beendete die südkoreanische Badmintonmannschaft die Spiele wie bereits 2016 in Rio de Janeiro erneut mit einer Bronzemedaille, und zwar im Frauen-Doppel.