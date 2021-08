Touren in die USA für Corona-Impfung trotz hohem Preis ausverkauft

Photo : KBS News

Touren in die USA für eine Corona-Impfung sind binnen einer Woche ausverkauft worden.Das Reisebüro Healing Vacation teilte am Montag mit, dass die am 23. Juli vorgestellten ersten Tourprogramme dieser Art in Südkorea für 50 Menschen ausgebucht seien.Im Rahmen des Programms werden die Teilnehmer sowohl touristische Ziele in den USA besuchen als auch gegen Covid-19 geimpft werden.Eine Tour, bei der man zwei Impfungen mit dem Pfizer-Vakzin erhält, dauert 25 Nächte/27 Tage und kostet 15 Millionen Won (13.000 Dollar). Eine andere Tour, bei der man die Einmal-Impfung mit dem Janssen-Mittel bekommt, dauert neun Nächte/zwölf Tage und kostet neun Millionen Won (7.800 Dollar).