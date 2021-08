Seoul: Wiederherstellung von Kommunikationsleitungen ist Ansatzpunkt für Zurückgewinnung von Vertrauen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium sieht die jüngste Wiederstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen als Ansatzpunkt für die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen Süd- und Nordkorea.Entsprechendes sagte die Sprecherin Lee Jong-ju am Montag vor der Presse.Das Ressort wolle nicht in Eile, sondern Schritt für Schritt nach einer Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen streben, damit beginnend mit der Wiederherstellung der Kommunikationsleitungen wieder Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea aufgenommen werden könnten, sagte sie.Die Äußerung erfolgte, nachdem Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers, in einer Erklärung am Sonntag Südkorea davor gewarnt hatte, der Wiederherstellung der Kommunikationsleitungen größere Bedeutung beimessen zu wollen. Der Schritt sei lediglich eine physische Wiederinbetriebnahme gewesen, hatte sie gesagt.Das Vereinigungsministerium hatte am 29. Juli Nordkorea in einer Mitteilung vorgeschlagen, über den Aufbau eines Videokonferenzsystems zu diskutieren. Nordkorea hat mit Stand Montagvormittag darauf noch nicht geantwortet.