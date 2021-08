Politik Olympia in Tokio: Han Dae-yoon belegt mit Schnellfeuerpistole vierten Platz

Der südkoreanische Sportschütze Han Dae-yoon hat bei den Olympischen Spielen in Tokio an der erhofften Medaille vorbeigezielt.



Im Finale des Wettbewerbs mit Schnellfeuerpistole 25 Meter auf der Asaka Shooting Range in Tokio unterlag er im Stechen dem Chinesen Li Yuehong um einen Treffer und wurde damit Vierter.



Han hatte sich als erster Südkoreaner für das olympische Finale der Disziplin Schnellfeuerpistole 25 Meter qualifiziert.



Gold gewann Jean Quiquampoix aus Frankreich. Silber ging an Leuris Pupo aus Kuba.