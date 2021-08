Börse in Seoul startet mit Plus in die Woche

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse ist mit einem Plus in die Woche gestartet.Der Kospi rückte um 0,65 Prozent auf 3.223,04 Zähler vor.Zum Handelsstart ging es zunächst aufwärts, da Südkoreas Exporte im Juli um 29,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf ein Rekordhoch gestiegen waren.Später sorgten laut der Nachrichtenagentur Yonhap Kursverluste an anderen Handelsplätzen in Asien und die Meldung, wonach China Reformen bei den Technologiefirmen und im Immobilienmarkt plane, für einen Rückgang des Kospi.Zwischenzeitlich wurde die Marke von 3.200 Punkten unterschritten, ehe im Zuge steigender Kurse an der chinesischen Börse auch der Kospi wieder zulegen konnte.