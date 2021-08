Olympia in Tokio: Lee Seon-mi im Gewichtheben der Frauen (über 87 Kilogramm) Vierte

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat die Südkoreanerin Lee Seon-mi im Gewichtheben in der Klasse über 87 Kilogramm (Superschwergewicht) Platz vier belegt.Im Reißen schaffte sie 125 Kilogramm und im Stoßen 152 Kilogramm und damit 277 Kilogramm in der Gesamtwertung.Die Chinesin Li Wenwen gewann die Goldmedaille (320 Kilogramm). Im Reißen hatte sie mit 140 Kilogramm einen neuen Olympischen Rekord aufgestellt.Silber ging an die Britin Emily Jade Campbell (283 Kilogramm), Bronze an Sarah Elizabeth Robles aus den USA (282 Kilogramm).