Etwa zwei Millionen 18- bis 49-Jährige können ab heute Impftermin buchen

Photo : YONHAP News

Etwa zwei Millionen 18- bis 49-Jährige können ab heute einen Termin für ihre erste Corona-Schutzimpfung buchen.Personen dieser Altersgruppe sollen regulär ab Mitte August abhängig von ihrem Geburtsdatum an einem bestimmten Tag einen Termin reservieren können.Für etwa zwei Millionen Angehörige dieser Altersgruppe ist aufgrund einer Priorisierung die Buchung schon ab heute möglich.In der Hauptstadtregion erfolgen die Reservierungen zwischen 20 Uhr am Dienstag und 18 Uhr am Mittwoch. Wer außerhalb des Großraums Seoul lebt und unter die Priorisierung fällt, kann zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 18 Uhr am Donnerstag reservieren. Eine weitere Chance für alle Angehörigen dieser Prioritätsgruppe, und zwar ungeachtet des Wohnorts, besteht zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 18 Uhr am Freitag.Vorrang haben Beschäftigte im Transportwesen, Lieferarbeiter, Straßenreiniger, Mitarbeiter in Call-Centern, Menschen mit Behinderung, ausländische Arbeiter und Studenten. Wer beruflich engen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen hat oder in einer Einrichtung arbeitet, in der es ein hohes Ansteckungsrisiko gibt, darf sich ebenfalls früher für die Impfung melden.Die Betroffenen wurden von den lokalen Regierungen bereits kontaktiert.Die Impfungen sollen zwischen dem 17. August und 11. September erfolgen. Es werden die Impfstoffe von Pfizer oder Moderna verabreicht.