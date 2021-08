US-Außenministerium: Blinken will ASEAN-Staaten zur Umsetzung von Nordkorea-Sanktionen aufrufen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken will nach Angaben seines Ministeriums die ASEAN-Mitgliedsstaaten zur Umsetzung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea aufrufen.Blinken nimmt von Montag bis Freitag an fünf virtuellen ASEAN-Treffen teil, darunter das regionale Sicherheitsforum ARF.Der Minister wolle noch einmal die Position der USA zu drängenden Themen vorstellen, darunter in Bezug auf das Südchinesische Meer die Unterstützung für die Freiheit der Meere, sagte Amtssprecher Ned Price am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington.Auch wolle Blinken zur vollständigen Umsetzung der Nordkorea-Resolutionen des Weltsicherheitsrats mahnen, hieß es.Nordkorea hatte jüngst Südkorea und die USA wegen Plänen für ein Militärmanöver gewarnt. Die Übung würde die Aussichten für das innerkoreanische Verhältnis untergraben, hatte es geheißen.Aufmerksamkeit richtet sich auch darauf, ob Nordkorea am ASEAN Regional Forum (ARF)teilnimmt. Nordkorea hatte in der Vergangenheit regelmäßig an der wichtigsten Sicherheitskonferenz in der asiatisch-pazifischen Region teilgenommen. Bei den Gesprächen sind Spitzendiplomaten aus 27 Ländern vertreten.