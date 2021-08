Präsident Moon gratuliert Geräteturner Shin zum Gewinn von Goldmedaille

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat dem südkoreanischen Geräteturner Shin Jea-hwan zum Gewinn der Goldmedaille im Sprung bei den Olympischen Spielen in Tokio gratuliert.Shin, der eine „Geheimwaffe“, ein „aufsteigender Stern im Sprung“ gewesen sei, sei nun an die Weltspitze vorgerückt, schrieb Moon am Montag in einem SNS-Beitrag.Es sei eine bezaubernde viersekündige Leistung auf dem Sprungtisch gewesen. Das Ergebnis sei kein ungewöhnliches Ereignis. Es sei umso wertvoller, als das Ergebnis auf seinem täglichen Schweiß und Bemühungen beruhe, lobte der Staatschef.