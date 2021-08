Mehrere multilaterale Außenministertreffen von ASEAN und weiteren Ländern ab heute

Photo : YONHAP News

Ab dem heutigen Dienstag findet eine Reihe von Außenministertreffen statt, an denen die Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN und weitere Länder wie Südkorea, die USA und China teilnehmen.Die Sitzungen werden wie letztes Jahr auch angesichts der Corona-Lage per Videokonferenz abgehalten.Der südkoreanische Außenminister Chung Eui-yong wohnt heute per Videoschaltung dem Außenministertreffen zwischen Südkorea und der ASEAN sowie dem ASEAN plus Drei (Südkorea, China und Japan)-Außenministertreffen bei.Am Mittwoch ist das Außenministertreffen des Ostasiengipfels (EAS) geplant. 18 Länder, einschließlich der USA und Russlands, nehmen daran teil. Am Freitag ist das Außenministertreffen des ASEAN-Regionalforums (ARF) vorgesehen, an dem 27 Länder teilnehmen.Der ARF ist das einzige multilaterale Sicherheitsforum, an dem Nordkorea beteiligt ist. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob Nordkorea am diesjährigen ARF-Ministertreffen teilnehmen wird und was der nordkoreanische Vertreter zur Sprache bringen wird.Letztes Jahr wurde Nordkorea nicht von seinem Außenminister Ri Son-gwon, sondern vom Botschafter in Indonesien vertreten. Der nordkoreanische Botschafter in Indonesien dient auch als Botschafter bei der ASEAN.Als Gesprächsthemen werden die Gesundheits- und Wirtschaftskooperation in der Corona-Lage sowie der Klimawandel erwartet. Auch wird voraussichtlich ein Meinungsaustausch über die regionale Lage wie die Verhältnisse auf der koreanischen Halbinsel, in Myanmar und im Südchinesischen Meer, erfolgen.Es wird erwartet, dass Außenminister Chung die Solidarität und Kooperation von Ländern im Kampf gegen das Coronavirus betonen wird. Er wird auch auf die Notwendigkeit einer schnellen und inklusiven Wirtschaftserholung hinweisen.Südkorea will voraussichtlich die Unterstützung der ASEAN für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel erneut bestätigen und zudem anstreben, dass die ASEAN die Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen begrüßen und unterstützen wird.