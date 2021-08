Absatz koreanischer Autos im Juli erstmals in diesem Jahr rückläufig

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Autohersteller haben im Juli zum ersten Mal in diesem Jahr einen weltweiten Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr verbucht.Die fünf Autobauer verkauften letzten Monat insgesamt 617.199 Einheiten im In- und Ausland. Der Absatz ging um 0,2 Prozent verglichen mit dem Vorjahr zurück.Als Grund werden der noch vorhandene Lieferengpass bei Halbleitern und die vorläufige Schließung des Werks von Hyundai Motor in Asan vermutet. Hyundai stellte am 13. Juli wegen der Bauarbeiten für eine Produktionsanlage für Elektroautos die Produktion in der Fabrik ein.Der Inlandsabsatz der fünf Autohersteller schrumpfte im Juli um 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 123.512 Einheiten. Hyundai verbuchte einen starken Rückgang von 22,6 Prozent. Lediglich Kia Motors konnte seinen Absatz verbessern, und zwar um 2,4 Prozent.Beim Absatz am koreanischen Markt ging es damit seit März den fünften Monat in Folge abwärts.Dagegen legte der Auslandsabsatz um 4,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 493.687 Einheiten zu.