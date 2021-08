Verbraucherpreise im Juli um 2,6 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea haben im Juli wieder stark angezogen.Nach Angaben des Statistikamtes kletterte der Verbraucherpreisindex im Juli um 2,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 107,61.Damit wurde erneut die stärkste Teuerung in diesem Jahr verbucht, nachdem der Index im Mai mit 2,6 Prozent so stark wie noch nie im laufenden Jahr gestiegen war. Die Teuerung hatte sich im Juni auf 2,4 Prozent verlangsamt.Die Warenpreise stiegen um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr an.Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich um 9,6 Prozent, damit etwas weniger stark als im Juni mit 10,4 Prozent. Zudem wurde erstmals in diesem Jahr ein einstelliger Anstieg verbucht. Eier verteuerten sich um 57 Prozent, Reis wurde 14,3 Prozent teurer.Bei Industriegütern wurde eine Teuerung von 2,8 Prozent verzeichnet. Strom-, Wasser- und Gaspreise zogen um 0,3 Prozent an.Die Dienstleistungspreise kletterten um 1,7 Prozent. Öffentliche Dienstleistungen verbilligten sich um 0,5 Prozent, während sich private Dienstleistungen um 2,7 Prozent verteuerten.