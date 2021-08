Nuklearunterhändler Südkoreas und Japans führen Telefongespräch

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und Japans für die Atomgespräche mit Nordkorea haben telefonisch über die Lage auf der koreanischen Halbinsel diskutiert.Laut dem Außenministerium in Seoul führte Noh Kyu-duk, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten der koreanischen Halbinsel, am Montagnachmittag ein Telefongespräch mit Takehiro Funakoshi, Generaldirektor für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium.Beide Seiten hätten ihre Einschätzungen zu den jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der koreanischen Halbinsel, einschließlich der Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen, geteilt, so das Ressort.Sie hätten sich auch über Wege zur Kooperation zwischen Südkorea und Japan sowie zwischen beiden Ländern und den USA ausgetauscht, um wesentliche Fortschritte für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens zu erzielen, hieß es weiter.