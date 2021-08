Drei Aktivisten wegen Protest gegen Kampfjet-Beschaffung verhaftet

Photo : YONHAP News

Drei Bürgeraktivisten in Südkorea sind wegen des Vorwurfs verhaftet worden, auf Nordkoreas Anweisung eine Kampagne gegen die Beschaffung von F-35-Kampfjets durch die Regierung durchgeführt zu haben.Das Bezirksgericht Cheongju hielt am Montag eine Anhörung ab, um über die Haftanträge gegen vier Mitglieder einer Bürgerorganisation in Cheongju wegen des Vorwurfs der Verletzung des nationalen Sicherheitsgesetzes zu entscheiden. Das Gericht erließ mit dem Verweis auf eine Fluchtgefahr Haftbefehle gegen drei von ihnen. Der Antrag gegen eine Person wurde zurückgewiesen.Der Geheimdienst NIS und die Polizei gehen davon aus, dass die Aktivisten auf Anordnung eines nordkoreanischen Agenten eine Unterschriftenkampagne auf der Straße, Ein-Mann-Demonstrationen und eine Pressekonferenz zur Verurteilung des Verteidigungsministeriums durchgeführt hätten.Die Aktivisten zeigten vor der gerichtlichen Anhörung Präsident Moon Jae-in sowie Beamte des Geheimdiensts und der Staatsanwaltschaft beim Ermittlungsbüro für Korruptionsfälle bei hochrangigen Beamten an. Sie behaupteten, dass der Geheimdienst, die Polizei und die Staatsanwaltschaft ihren Fall fabriziert hätten.