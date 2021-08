Südkorea meldet 1.202 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seit vier Wochen stets mehr als 1.000 tägliche Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 1.202 neue Covid-19-Fälle an einem Tag bestätigt. Bislang seien insgesamt 202.203 Infizierte im Land erfasst worden.Die Zahl der Neuinfektionen schrumpfte um 17 gegenüber dem Vortag, lag jedoch den zweiten Tag in Folge im 1.200er-Bereich. Verglichen mit einer Woche zuvor sank der Wert um 161.Die Behörden wollen jedoch nicht von einer Abschwächung des Aufwärtstrends sprechen, weil weniger Testungen am Wochenende zu einem Rückgang der Infektionszahlen Anfang der Woche führen. Gewöhnlich gehe es ab Mittwoch wieder steil aufwärts.Von den Neupatienten steckten sich 1.152 Menschen in Südkorea an, während 50 Infizierte aus dem Ausland einreisten.