Südkorea meldet erste Fälle der Corona-Variante Delta Plus

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind die ersten Fälle der Delta Plus-Variante des Coronavirus bestätigt worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte mit, dass zwei Fälle der Delta Plus-Variante nachgewiesen worden seien. Bei einem Fall handele es sich um einen Mann in seinen Vierzigern, der sich in Südkorea angesteckt habe. Eine weitere Person sei aus dem Ausland eingereist.Derzeit werde ermittelt, wie es zur Ansteckung gekommen sei, hieß es.Die Delta Plus-Variante wurde bisher in etwa zehn Ländern bestätigt. Die Mutation soll noch ansteckender und resistenter als die Delta-Variante sein.Unterdessen ergab eine Umfrage des Gesundheitsministeriums, dass 84 Prozent der Südkoreaner eine Verlängerung der Corona-Schutzregeln von Stufe vier in der Hauptstadtregion befürworten.In der vom 27. bis 29. Juli durchgeführten Umfrage zu Covid-19 antworteten 20,5 Prozent, dass die höchste Stufe zur sozialen Distanzierung bis Ende August in der Hauptstadtregion weiter gelten sollte. 25,1 Prozent forderten, dass Stufe vier bis Ende September verlängert werden sollte, 20,3 Prozent bis Ende November.Die Zahl der Menschen, die die erste Corona-Impfung erhielten, übertraf heute Vormittag die 20-Millionen-Marke. Der Anteil der Erstgeimpften erreicht somit 39 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.Die Zahl der vollständig Geimpften stieg auf 7,216 Millionen.