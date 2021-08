Präsident Moon fordert vollen Einsatz für baldige Eindämmung von Corona-Ausbreitung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat alle Behörden aufgefordert, keine Anstrengungen auszulassen, damit sich die Corona-Lage schnell beruhigt.Bei einer virtuellen Kabinettssitzung am Präsidentensitz sagte Moon am Dienstag, dass die Bürger inmitten der Corona-Krise noch immer eine schwierige Zeit durchmachten. Es sei eine unvermeidliche Pflicht der Regierung in der verbleibenden Amtszeit geworden, sich für die Seucheneindämmung und den Lebensunterhalt der Öffentlichkeit einzusetzen und das Leben der Bürger zu schützen. Er spüre eine große Verantwortung.Moon betonte, dass eine Erholung am Beschäftigungsmarkt eine Aufgabe höchster Priorität sei. Er verlangte, zusätzliche Maßnahmen zur Beseitigung der pandemiebedingten Ungleichheiten und zur Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bürger aktiv auszuarbeiten und umzusetzen.Auch die Vorbereitung und Erschließung der Zukunft des Staates sei in der Zeit einer großen Wende, in der man auf die vierte industrielle Revolution und den Klimawandel reagieren müsse, eine Aufgabe des Zeitalters geworden, deren Bewerkstelligung sich nicht verschieben lasse, fügte der Staatschef hinzu.