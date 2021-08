NIS: Nordkoreas Machthaber bat um Wiederherstellung innerkoreanischer Kommunikationsleitungen

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Geheimdienst NIS hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zuerst um die jüngste Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen gebeten.Dies habe Kim während des Briefwechsels mit Präsident Moon Jae-in gefordert, berichtete der Nachrichtendienst laut einem Abgeordneten am Dienstag vor dem parlamentarischen Geheimdienstausschuss. Die Behörde habe erläutert, wie es zur Wiederherstellung der Kommunikationsleitungen in der Vorwoche gekommen war, sagte Kim Byung-kee von der Regierungspartei im Anschluss an die Ausschusssitzung Reportern gegenüber.In Bezug auf die jüngste Äußerung von Kim Yo-jong, der Schwester von Kim Jong-un, über gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA teilte der Parlamentarier die Einschätzung mit, dass Nordkorea eine Einstellung der Übungen anscheinend als Ausdruck der Bereitschaft zu entsprechenden Maßnahmen in den innerkoreanischen Beziehungen betrachten und einen nächsten Schritt vorbereiten würde.Nach weiteren Angaben des Abgeordneten sagte der NIS-Chef Park Jie-won, dass die USA in den letzten 20 Jahren seit dem ersten Korea-Gipfel im Juni 2000 die nordkoreanische Menschenrechtsfrage thematisiert hätten, während Nordkorea den Stopp der südkoreanischen-US-amerikanischen Manöver gefordert habe. Er verstehe zwar die Wichtigkeit der Gemeinschaftsübungen, jedoch sei eine flexible Überprüfung ebenfalls nötig, um Impulse für einen Dialog aufrechtzuerhalten und die Denuklearisierung Nordkoreas zu erzielen.