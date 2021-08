Nordkorea antwortet erstmals auf Südkoreas Anruf über Hotline zwischen Schiffen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Dienstagvormittag auf Südkoreas Anruf über Funkverbindungen zwischen Kriegsschiffen geantwortet.Das teilte der Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, Boo Seung-chan, heute vor der Presse mit. Die Kommunikationsleitungen in der Ost- und Westmeerzone seien in normalem Betrieb, hieß es.Das erfolgte sieben Tage nach der Wiederherstellung aller innerkoreanischen Kommunikationsleitungen in der Vorwoche.Auch nach der Wiederherstellung der Kommunikationsleitungen am 27. Juli hatte Nordkorea bislang auf die täglich zwei Anrufe der südkoreanischen Marine über Schiff-Schiff-Funkverbindungen, ein gemeinsames Kommunikationsnetz von Handelsschiffen, nicht reagiert.Mit dem normalen Betrieb der Hotline zwischen Kriegsschiffen sind nun alle militärischen Kommunikationsleitungen zwischen Süd- und Nordkorea vollständig wiederhergestellt.