Bestimmungen für mehr Ersatzfeiertage auf Kabinettssitzung verabschiedet

Photo : YONHAP News

Künftig wird für vier weitere Nationalfeiertage ein Ersatzfeiertag gelten, wenn der Feiertag auf ein Wochenende fällt.Das sind der Tag der Unabhängigkeitsbewegung am 1. März, der Unabhängigkeitstag (15. August), der Tag der Gründung Koreas (3. Oktober) und der Hangeul-Tag (9. Oktober). Bisher galt die Regelung lediglich für die Feiertage zum Mond-Neujahr und das Erntedankfest Chuseok sowie den Kindertag (5. Mai).Eine entsprechende Revision der präsidialen Verordnung über Feiertage sei heute auf der Kabinettssitzung verabschiedet worden, teilte das Ministerium für Personalmanagement mit.Die Revision wird nach einer Billigung des Präsidenten möglicherweise bereits am Mittwoch im Amtsblatt verkündet. Dann tritt sie mit sofortiger Wirkung in Kraft.Demnach können sich die Südkoreaner dieses Jahr noch auf Ersatzfeiertage zum Unabhängigkeitstag, dem Tag der Gründung Koreas und dem Hangeul-Tag freuen. Somit werden sie am 16. August, 4. Oktober und 11. Oktober freihaben.