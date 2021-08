Online-Zeremonie zum Gedenktag für Opfer von Sexsklaverei der japanischen Armee geplant

Photo : YONHAP News

Zum Gedenktag für die Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs in Kriegszeiten am 14. August findet eine Online-Zeremonie statt.Wer an der Zeremonie und einem Online-Marsch teilnehmen wolle, könne dies bis 10. August auf der Webseite zum Gedenktag (www.theday814.com) beantragen, teilte das Ministerium für Geschlechtergleichstellung und Familie heute mit.Südkorea begeht den Gedenktag für die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee dieses Jahr zum vierten Mal, nachdem der 14. August im Dezember 2017 zu einem nationalen Gedenktag bestimmt wurde. Am 14. August 1991 hatte Kim Hak-soon als erstes unter den koreanischen Opfern in der Öffentlichkeit über die Erfahrungen als Sexsklavin der japanischen Armee berichtet.Die diesjährige Feier findet virtuell statt, um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Auf der Webseite zum Gedenktag werden weitere Veranstaltungen angeboten, an denen Bürger teilnehmen können, darunter das Verschicken von aufmunternden Botschaften an die Opfer der Sexsklaverei.