Künstlerpaar betont nach Ausstellung von Friedensstatue in Dresden Empathie als Friedensanfang

Photo : KBS News

Kim Seo-kyung und Kim Eun-sung, ein für die Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee bekanntes koreanisches Künstlerpaar, haben betont, dass Empathie einen Friedensanfang darstellt.Das sagte das Bildhauerpaar in einem Dialog mit Zuschauern in Dresden am Sonntag (Ortszeit). Damit ging die dreieinhalbmonatige Ausstellung „Sprachlosigkeit – Das laute Verstummen“ zu Ende, die die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden veranstalteten. Dabei wurden zwei Friedensstatuen in Gestalt eines Mädchens zur Schau gestellt, und zwar zum ersten Mal in einem öffentlichen Museum in Deutschland.Kim Eun-sung sagte, es stelle den Anfang einer Friedensbotschaft der Mädchenstatue dar, dass man über seine eigene Geschichte und Trauer spreche, was bei anderen Sympathien und Verständnis finde und für die Verhinderung der Wiederholung solcher Vorfälle sorge. Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee führten seit 20 Jahren die Mittwochsdemonstration vor der japanischen Botschaft in Seoul durch und sagten den Teilnehmern, dass es nie wieder einen Krieg geben sollte. Mit Rücksicht auf diesen Wunsch der Opfer hätten sie die Statue „Friedensstatue“ benannt.Léontine Meijer-van Mensch, Direktorin der Staatlichen Ethnografischen Sammlungen Sachsen, die die Ausstellung geplant hatte, sagte, was man bei der Ausstellung für am wichtigsten gehalten habe, sei das Mitfühlen. Es sei das Konzept der Ausstellung gewesen, eine Brückenrolle zu spielen, damit man persönliche und kollektive Erinnerungen mit anderen mitfühlen könne.Sie habe durch die Ausstellung viel gelernt, sei gewachsen und wolle künftig mehr Mut haben, hieß es.