Japan ruft wegen Äußerungen über Moon aufgefallenen Diplomaten ohne Bestimmung nächsten Postens zurück

Photo : YONHAP News

Japan hat laut einem Medienbericht den Diplomaten, der mit herabsetzenden Äußerungen über Präsident Moon Jae-in für Aufregung gesorgt hatte, zurückgerufen, ohne seinen nächsten Posten bestimmt zu haben.Auf eine Frage der Nachrichtenagentur Yonhap nach der Personalentscheidung über Hirohisa Soma, den stellvertretenden Missionschef der Botschaft in Seoul, antwortete ein Beamter des japanischen Außenministeriums am Dienstag, er sei am Sonntag angewiesen worden, nach Japan zurückzukehren. Jedoch stehe nicht fest, welchen Posten er nach der Rückkehr bekleiden werde.Soma hatte in einem Gespräch mit einem südkoreanischen Reporter am 15. Juli die Bemühungen von Präsident Moon um eine Verbesserung der Beziehungen mit Japan schlechtgeredet und mit einem Akt der Selbstbefriedigung verglichen.Der japanische Premierminister Yoshihide Suga hatte daraufhin gesagt, dass die Bemerkung äußerst unangemessen und bedauerlich sei.