Börse in Seoul kann erneut zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Kospi-Börse hat am Dienstag erneut zulegen können.Der Hauptindex rückte um 0,44 Prozent auf 3.237,14 Zähler vor.Sorgen wegen steigender Corona-Infektionszahlen und Ungewissheit über Regulierungen in China hätten erneut für ein Auf und Ab im Handelsverlauf gesorgt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Chiphersteller wie Samsung Electronics und SK hynix hätten heute gut abgeschnitten, doch schlechtere Ergebnisse in anderen Sektoren hätten für Schwankungen gesorgt, wurde Lee Kyung-min von Daeshin Securities zitiert.