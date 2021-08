Olympia in Tokio: Woo Ha-ram Vierter vom Drei-Meter-Sprungbrett

Photo : YONHAP News

Turmspringer Woo Ha-ram hat bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio vom Drei-Meter-Sprungbrett Platz vier belegt.Woo erhielt im Finale im Aquatics Center insgesamt 481,85 Punkte und wurde Vierter unter den zwölf Finalisten. Damit gelang dem 23-Jährigen das bisher beste Ergebnis in dieser Disziplin für Südkorea.Woo gilt als Favorit vom Zehn-Meter-Sprungbrett, der Wettkampf beginnt am Freitag.Am olympischen Wasserspringen nimmt Südkorea seit den Olympischen Spielen 1960 in Rom teil. Eine Medaille konnte bislang nicht bejubelt werden.