Olympia in Tokio: Erstmals seit 1976 keine olympische Medaille im Ringen für Südkorea

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio hat Südkorea erstmals seit 1976 keine olympische Medaille im Ringen gewonnen.Im Achtelfinale im Griechisch-Römischen Stil in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm in der Makuhari Messe in Chiba verlor Ryu Han-su gegen seinen Gegner Mohamed Ibrahim El-Sayed aus Ägypten mit 6:7 und schied aus.Sein Landsmann Kim Min-seok schied am letzten Sonntag im Achtelfinale im Griechisch-Römischen Stil in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm aus.Es ist das erste Mal, dass Südkorea keine Medaille im Ringen bei den Olympischen Spielen gewonnen hat, seit das Land 1976 in Montreal in der Disziplin eine Gold- und eine Bronzemedaille geholt hatte.Mehrere südkoreanische Ringkämpfer hatten sich im März im Ausland mit dem Corona-Virus infiziert, als sie an einem internationalen Turnier teilnahmen. Es konnten sich nur zwei Athleten für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren.