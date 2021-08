Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio musste sich der südkoreanische Gewichtheber Jin Yun-seong mit Platz sechs zufriedengeben.Im Finale in der Gewichtsklasse bis 109 Kilogramm im Tokyo International Forum hob der 26-Jährige insgesamt 400 Kilogramm und belegte den sechsten Platz.Gold holte Akbar Djuraev aus Usbekistan. Silber und Bronze gingen an Simon Martirosjan aus Armenien und Arturs Plesnieks aus Lettland.