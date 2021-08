Internationales China ermutigt Schweiz zu konstruktiver Rolle für politische Lösung von Fragen koreanischer Halbinsel

Der Sonderbeauftragte für die Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel der chinesischen Regierung, Liu Xiaoming, hat sich mit dem schweizerischen Botschafter in China, Bernardino Regazzoni, über Fragen der koreanischen Halbinsel ausgetauscht.



Wie das chinesische Außenministerium in seinem Internetauftritt bekannt gab, habe Liu beim Treffen am Dienstag seine Einschätzung zur aktuellen Situation auf der koreanischen Halbinsel geteilt. Er äußerte die Hoffnung, dass die Schweiz eine konstruktive Rolle bei der Förderung einer politischen Lösung der Fragen der Halbinsel spiele.



Regazzoni sagte, dass die Schweiz die Situation auf der koreanischen Halbinsel aufmerksam verfolge und bereit sei, sich weiterhin aktiv um den Schutz des Friedens und der Stabilität auf der Halbinsel bemühen.



Die Schweiz ist Mitglied der Neutralen Überwachungskommission für den Waffenstillstand in Korea.