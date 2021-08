USA erhöhen Reisewarnung für Südkorea auf Stufe 2

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihre Reisewarnung für Südkorea um eine Stufe erhöht.Das US-Außenministerium teilte am Montag (Ortszeit) auf seiner Webseite mit, wegen Covid-19 die Reisewarnung für Südkorea von Stufe eins auf Stufe zwei „Erhöhte Vorsicht üben“ anzuheben.Eine vollständige Impfung gegen Covid-19 könne bei Reisen nach Südkorea das Erkrankungsrisiko senken, schrieb das Ministerium. Es riet zudem, sich auf Notfallsituationen vorzubereiten.Es wurde offenbar die aktuell starke Ausbreitung des Coronavirus in Südkorea berücksichtigt, wo seit vier Wochen stets über 1.000 tägliche Neuinfektionen bestätigt wurden.Die Änderung erfolgte 55 Tage nachdem Washington die Reisewarnung für Südkorea am 8. Juni auf die niedrigste Stufe gelockert hatte.