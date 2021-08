Pentagon: Entscheidungen zu Militärmanöver nur in Gesprächen mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat bekräftigt, Entscheidungen in Bezug auf gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea einzig in Gesprächen mit dem Verbündeten zu treffen.Das sagte Amtssprecher John Kirby am Dienstag auf einer Pressekonferenz, als er auf die für diesen Monat geplante Übung angesprochen wurde.Die Verbündeten würden angemessene Übungen abhalten und die Verteidigungsbereitschaft auf der Halbinsel aufrechterhalten. Jede Entscheidung zu den Übungen und der Verteidigungsbereitschaft werde in engen Konsultationen mit Südkorea getroffen.Südkorea habe bislang nicht darum gebeten, eine Verschiebung des Manövers zu erwägen, sagte der Sprecher weiter.Nordkorea hatte am Sonntag vor der Durchführung der Übungen gewarnt. Dies würde die Aussichten auf bessere innerkoreanische Beziehungen untergraben, hieß es.