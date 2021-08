USA bekräftigen Bereitschaft zu bedingungslosem Treffen mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihre Bereitschaft bekräftigt, sich jederzeit ohne Vorbedingungen mit Nordkorea zu treffen.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte am Dienstag (Ortszeit) vor der Presse, die USA hätten Nordkorea kontaktiert. Es lägen keine Neuigkeiten über die Reaktion Nordkoreas vor.Er wies zugleich darauf hin, dass der Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, gesagt hatte, dass die USA zu einem Treffen an jedem Ort, jederzeit und ohne Vorbedingungen bereit seien. Das Angebot stehe noch, betonte Price. Es liege an Nordkorea, positiv darauf zu reagieren.Der Sprecher bekräftigte zudem die Position, dass Washington Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea unterstütze und die Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen begrüße.Kim hatte beim Südkorea-Besuch im Juni die Bereitschaft zu einem bedingungslosen Treffen mit Nordkorea bekundet und es zu einer positiven Reaktion aufgefordert.