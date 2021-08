Politik Nordkorea kritisiert Großbritannien wegen geplantem Einsatz von Kriegsschiffen in Asien-Pazifik

Nordkorea hat den Plan Großbritanniens scharf verurteilt, in der asiatisch-pazifischen Region Kriegsschiffe dauerhaft zu stationieren.



Pjöngjang kritisierte Großbritannien auch dafür, dass sich dessen Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth der koreanischen Halbinsel annähert.



Das nordkoreanische Außenministerium veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung von Choe Hyon-do, einem Forscher des Nordkorea-Europa-Vereins, in der Londons Plan kritisiert wird. Großbritannien, das sogar mit der Entsendung von Kriegsschiffen in die ferne asiatisch-pazifische Region die Situation verschärfe, wolle Nordkoreas Bedrohung als Vorwand nutzen. Das stelle eine Art Provokation gegenüber Nordkorea dar, schrieb Choe.



Großbritannien hatte im Juli angekündigt, gegen Ende des Jahres zwei Kriegsschiffe in Gewässern im asiatisch-pazifischen Raum dauerhaft zu stationieren.



Das Land hatte zuvor im Mai eine Flugzeugträgerkampfgruppe um den neuen Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth in die asiatisch-pazifische Region geschickt. Sie wird voraussichtlich im August Häfen in Südkorea und Japan anlaufen.