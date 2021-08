US-Geheimdienstbeamter: USA werden Nordkorea nie als Atommacht anerkennen

Photo : YONHAP News

Die USA werden laut einem Geheimdienstbeamten Nordkorea trotz dessen entsprechenden Ambitionen niemals als Atommacht akzeptieren.Die Einschätzung teilte Sydney Seiler, nationaler Geheimdienstbeamter für Nordkorea im Büro des Direktors der nationalen Nachrichtendienste (DNI), in einem Webinar der Washington Times Foundation am Dienstag (Ortszeit) mit.Seiler sagte, dass die USA ein nuklear bewaffnetes Nordkorea aus drei Gründen nicht akzeptieren würden.Die Anerkennung wäre ein Verzicht auf das Bündnis mit Südkorea. Das wäre eine Erklärung, dass die USA ihre globalen Prinzipien der Nichtverbreitung aufgegeben hätten. Es wäre außerdem ein schlechtes Signal an andere Länder, die über den Besitz von Atomwaffen nachdächten, hieß es.