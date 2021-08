Südkorea meldet 1.725 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat inmitten der anhaltenden vierten Corona-Welle 1.725 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht 1.664 lokale Übertragungsfälle und 61 eingeschleppte Infektionen an einem Tag bestätigt. Bislang wurden insgesamt 203.926 Infizierte im Land erfasst.62,2 Prozent der lokal übertragenen Fälle wurden in der Hauptstadtregion nachgewiesen. Seoul meldete 479 Fälle, die Provinz Gyeonggi 474 Fälle.Mit Stand 0 Uhr erhielten bisher 39,3 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes ihre erste Corona-Impfung. Der Anteil der vollständig Geimpften erreicht 14,2 Prozent.Die Zahl der Corona-Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf beträgt 329. Die Zahl der Virustoten stieg um zwei auf 2.106. Die durchschnittliche Letalitätsrate liegt bei 1,03 Prozent.