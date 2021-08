Olympia in Tokio: Südkoreas Volleyballerinnen erreichen Halbfinale

Photo : YONHAP News

Südkoreas Volleyballerinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio das Halbfinale erreicht.Die Mannschaft von Trainer Stefano Lavarini gewann im Viertelfinale in der Ariake Arena gegen die Türkei mit 3:2 Sätzen.Den ersten Satz hatte die südkoreanische Mannschaft noch abgegeben. Durch starke Blocks durch Yang Hyo-jin und gezielte Angriffe im Zentrum konnte das Team im zweiten Satz einen Rückstand aufholen und mit dem Gewinn des dritten Satzes in Führung gehen. Die Türkinnen glichen im vierten Satz aus. Mit 15:13 im fünften Satz brachten die Südkoreanerinnen den Sieg unter Dach und Fach und sicherten sich den Halbfinaleinzug.Schlüsselspielerin Kim Yeon-koung erzielte 28 Punkte.Im Halbfinale trifft die Mannschaft auf den Sieger des Duells Brasilien gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees.Südkorea gewann mit Bronze im Volleyball der Frauen bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal die erste olympische Medaille in einer Ballsportart.