Außenminister Chung bittet bei ASEAN plus Drei-Treffen um Unterstützung für Friedensprozess in Korea

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong hat am Dienstag am virtuell abgehaltenen ASEAN plus Drei-Außenministertreffen zwischen den Mitgliedern des südostasiatischen Staatenbundes sowie Südkorea, China und Japan teilgenommen.Wie das Außenministerium in Seoul am Mittwoch mitteilte, hätten Chung und seine Amtskollegen über Fragen der koreanischen Halbinsel, die Krise in Myanmar, die Reaktion auf Covid-19 sowie Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erholung Meinungen ausgetauscht.Chung betonte, dass die auf den vorhandenen Vereinbarungen zwischen beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA beruhende Diplomatie und Gespräche unerlässlich seien, um wesentliche Fortschritte für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens zu erzielen.Er äußerte die Hoffnung auf eine Unterstützung auf der Ebene der ASEAN plus Drei, damit der Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel anlässlich der jüngsten Wiederherstellung der innerkoreanischen Kommunikationsleitungen vorankommen könnte.Er forderte zudem die Wiederherstellung der Demokratie in Myanmar und eine baldige Freilassung der Festgenommenen. Die südkoreanische Regierung werde weiterhin nach Wegen einschließlich der humanitären Hilfeleistung suchen, um zur Lösung der Myanmar-Frage beizutragen, sagte Chung weiter.