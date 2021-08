Regierung will übermorgen Entscheidung über künftige Corona-Schutzregeln mitteilen

Photo : YONHAP News

Die aktuellen Regeln zur sozialen Distanzierung von Stufe vier für die Hauptstadtregion und von Stufe drei für die restlichen Gebiete gelten bis diese Woche.Die Regierung will das Infektionsgeschehen noch einige Tage beobachten und übermorgen entscheiden, welche Stufe ab der kommenden Woche gelten soll.Ministerpräsident Kim Boo-kyum sagte, es gebe noch kein Anzeichen dafür, dass die Ausbreitung von Covid-19 an Tempo verliere. Die Urlaubssaison dauere noch an, viele Menschen kehrten nun von ihrem Urlaubsort zurück. Es sei daher sehr wahrscheinlich, dass sich die Verbreitung fortsetzen werde.Trotz der landesweiten Verschärfung der Corona-Schutzregeln in der vergangenen Woche ist das wöchentliche Mobilitätsaufkommen im Land inmitten der Urlaubssaison gestiegen.In den Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion stieg das Verkehrsaufkommen um 7,21 Millionen Fälle oder 6,4 Prozent gegenüber einer Woche zuvor, damit wurde die dritte Woche in Folge eine Zunahme verzeichnet. Das Aufkommen ist über 30 Prozent höher als in der ersten Januarwoche, noch vor dem Beginn der dritten Corona-Welle in Südkorea.Das Mobilitätsaufkommen in der Hauptstadtregion erhöhte sich um 0,8 Prozent verglichen mit der Vorwoche.Die Regierung rief die Öffentlichkeit auf, möglichst wenig unterwegs zu sein und eher ruhige Orte aufzusuchen.Lee Ki-il, ein leitender Beamter des Gesundheitsministeriums, sagte, dass angesichts der Müdigkeit wegen der lange anhaltenden Corona-Maßnahmen und der Urlaubssaison anscheinend noch für eine Weile umfassende Bemühungen und Zeit gebraucht würden, damit die Infektionszahlen sinken könnten.Unterdessen trafen heute 2,53 Millionen Dosen des Pfizer-Impfstoffs und 1,188 Millionen Dosen des AstraZeneca-Vakzins in Südkorea ein.Die Regierung teilte mit, dass in diesem Monat insgesamt 28,6 Millionen Impfdosen, damit mehr Dosen als die bisher ausgelieferten, eintreffen würden. Sie bat die Bürger erneut, sich impfen zu lassen.