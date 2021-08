Südkorea in Endphase für Abschluss von Verträgen über Impfstoff-Lieferungen im kommenden Jahr

Photo : YONHAP News

Südkorea befindet sich nach Behördenangaben fast in der Endphase für den Abschluss von Verträgen über die Lieferung des Corona-Impfstoffs im kommenden Jahr.Entsprechendes sagte Lee Ki-il, ein leitender Beamter des Gesundheitsministeriums, am Mittwoch vor der Presse.Im Zentrum stünden mRNA-Impfstoffe. Die Dosen würden ausreichen, damit jeder Bürger einmal geimpft werde. Die Regierung wolle sich ungefähr 50 Millionen Dosen sichern, hieß es.Im Beschaffungsplan sei auch das zulässige Alter berücksichtigt worden. Bei der Mengenbestimmung seien der Einsatz von Auffrischungsimpfungen und Maßnahmen gegen die Virusvarianten ebenfalls ausreichend in Erwägung gezogen worden, hieß es.Die Gesamtbevölkerung des Landes betrage rund 52 Millionen. Sollten die Kinder unter sechs Jahren ausgenommen werden, erreiche die Zahl etwa 50 Millionen, erläuterte der Beamte zusätzlich hinsichtlich der Festlegung der Menge.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention hatte zuvor von den ihr bereitgestellten zusätzlichen Budgetmitteln 1,52 Billionen Won (1,3 Milliarden Dollar) für die Impfstoffbeschaffung vorgesehen.